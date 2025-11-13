Най-полезните храни за здраво сърце, бъбреци и кожа

Поддържането на здравословен режим на хранене е от решаващо значение за цялостното ни благосъстояние. Знаете ли, че определени храни могат да бъдат особено полезни за някои органи в човешкото тяло?

Вижте кои са те.

За здраво сърце

Сърцето ни работи неуморно, за да изпомпва кръв в цялото ви тяло, така че е изключително важно да го захранвате с хранителни вещества, които поддържат неговата функция.

Какво да ядем:

Мазните риби като сьомга, скумрия и сардини са богати на омега-3 мастни киселини, които подпомагат здравето на сърцето, като намаляват възпалението и понижават нивата на триглицеридите, сочат изследвания. Пълнозърнестите храни като овес, киноа и кафяв ориз осигуряват фибри, витамини и минерали, които насърчават здравето на сърцето и регулират нивата на холестерола.

Листните зеленчуци като спанак, къдраво и обикновено зеле съдържат антиоксиданти и фибри, които подпомагат сърдечната функция и понижават кръвното налягане.

За здравето на мозъка

Мозъкът е командният център на тялото ни и това, което ядете, може значително да повлияе на неговата функция. Горските плодове и мазните риби са богати на антиоксиданти и омега-3 мастни киселини, които подпомагат когнитивната функция, докато избягването на силно преработени храни и прекомерната консумация на алкохол може да помогне за предпазване от когнитивен спад, смятат учени.

