Орландо Блум се подигра с Кейти Пери?

Разбра се кое е новото гадже на Орландо Блум. И двамата май открито се подиграха с бившата на актьора - Кейти Пери. Според слуховете, сега Орландо има връзка с 32-годишната актриса Рейчъл Лин Матюс.

Двамата са отпразнували заедно Хелоуин. А за страшния празник Рейчъл се е преобразила именно като Кейти Пери.

От "TMZ" и "People" публикуваха снимки от социалните мрежи, на които се вижда как Матюс е влязла в ролята на певицата.

Тя е с черна перука и по син космически костюм - подобен на този, с който Кети беше когато през април летя с още 5 жени до ръба на Космоса с ракетата "Ню Шепърд".

Рейчъл и Блум са си направили селфи, виждаме, че пък актьорът е със страшен грим. Освен това, Рейчъл Лин Матюс имитира и как целува земята, както Пери, когато слезе от ракетата.

