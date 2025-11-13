IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орландо Блум се подигра с Кейти Пери?

Позира с дама, която имитира бившата му

13.11.2025 | 00:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Разбра се кое е новото гадже на Орландо Блум. И двамата май открито се подиграха с бившата на актьора - Кейти Пери. Според слуховете, сега Орландо има връзка с 32-годишната актриса Рейчъл Лин Матюс.

Двамата са отпразнували заедно Хелоуин. А за страшния празник Рейчъл се е преобразила именно като Кейти Пери.

От "TMZ" и "People" публикуваха снимки от социалните мрежи, на които се вижда как Матюс е влязла в ролята на певицата.
Тя е с черна перука и по син космически костюм - подобен на този, с който Кети беше когато през април летя с още 5 жени до ръба на Космоса с ракетата "Ню Шепърд".

Рейчъл и Блум са си направили селфи, виждаме, че пък актьорът е със страшен грим. Освен това, Рейчъл Лин Матюс имитира и как целува земята, както Пери, когато слезе от ракетата.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Орландо Блум Рейчъл Лин Матюс Кейти Пери раздяла Хелоуин
