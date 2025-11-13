Зимен хороскоп за всички зодии

Зимата идва с магия, тишина и ново начало. Това е време за равносметка, но и за събиране на сили преди предстоящата година. Ето какво очаква всяка зодия през по-студените месеци:

Овен

Зимата ще ви даде нова енергия за действие, ще получите подкрепа от неочаквани места. Пазете се от прибързани решения – не всяка битка си заслужава.

Телец

Топлите моменти ще дойдат от семейството и любовта. Време е да си позволите малко почивка и уют. Ще имате финансова стабилност, но не рискувайте с нови инвестиции.

Близнаци

Зимата ви носи вдъхновение и нови идеи. Ще имате шанс за пътуване или промяна в работата. В любовта ви очаква искрен разговор, който ще изясни създалите се напоследък недоразумения.

