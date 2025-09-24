IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нямало драма между Нина Добрев и Шон Уайт

Двамата бяха сгодени, но скоро се разделиха

24.09.2025 | 20:15 ч. 2
Снимка: Getty Images

Нина Добрев и Шон Уайт са се отдалечили един от друг преди раздялата си.

Не е имало драми между тях, просто са решили, че е по-добре да останат просто приятели, а не да стават съпруг и съпруга. 36-годишната актриса и 39-годишният сноубордист скъсаха в началото на септември. Това изненада мнозина, тъй като двамата бяха сгодени.

Звездите започнаха връзката си в началото на 2020 г. А Шон предложи брак на Нина през октомври 2024 г.

"Нямаше драма тук. Нямаше никакви изневери. Те бяха верни един на друг през цялата си връзка. В края на краищата, те са човешки същества, точно като всички други. Те наистина просто се отдалечиха и видяха, че ще е по-добре да са просто приятели, а не съпруг и съпруга", коментира източник на "Us Weekly".

