РИА атакува класациите с новия сингъл "Отначало" ВИДЕО

РИА вече си има и банда - „Final Four”

11.11.2025 | 17:52 ч. 7
Младата певица РИА представи новата си песен "Отначало" – доза чиста емоция, която смело влиза в интерстилистиката на съвременното музикално пространство като алтернатива на поп, рок, рап, хардкор, любовен дует и мистична материя.

РИА вече си има и банда. Final Four са група близки приятели. Китаристът Виктор Колев е познат от видеоклипа на „Intact“. На барабаните е Адриян Ибовски, а на баса – Филип Стоянов, чиито екстремни вокали чувате в "Отначало". Всички те участват във видеото. То е заснето в околностите на София и дело на звездния творчески тандем, който се състои от Васил Стефанов и Стефка Николова. 

