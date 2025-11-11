РИА атакува класациите с новия сингъл "Отначало" ВИДЕО

Младата певица РИА представи новата си песен "Отначало" – доза чиста емоция, която смело влиза в интерстилистиката на съвременното музикално пространство като алтернатива на поп, рок, рап, хардкор, любовен дует и мистична материя.

РИА вече си има и банда. Final Four са група близки приятели. Китаристът Виктор Колев е познат от видеоклипа на „Intact“. На барабаните е Адриян Ибовски, а на баса – Филип Стоянов, чиито екстремни вокали чувате в "Отначало". Всички те участват във видеото. То е заснето в околностите на София и дело на звездния творчески тандем, който се състои от Васил Стефанов и Стефка Николова.