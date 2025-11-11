Меркурий стана ретрограден, ето какво ни очаква

Меркурий, планетата на технологиите, комуникациите и пътуванията, започна своето ретроградно движение на 9-ти ноември и то ще продължи до 29-ти ноември. Периодът е драматичен, реагираме емоционално, искаме да прекарваме повече време сами, да мислим за миналото, сегашното и бъдещето. Ето какво да очаква всяка зодия, според американския "Cosmopolitan".

Овен

Ще разсъждават върху отминали връзки и може да пожелаят отново да се свържат с бивш партньор или с приятел, с когото отдавна не са говорили. Нека забавят темпото и обмислят нещата, а не да се впускат в това. Първо да проверят как стои всичко, преди напълно да се отдадат.

Телец

Ще искат да развеят белия флаг и да стопират текущата драма. Но това може да е невъзможно. Трябва да гледат своята работа, да си замълчат за някои неща и да направят компромис. Когато са прави - ясно е, че е така, но когато грешат - може да им е трудно да го осъзнаят.

Близнаци

Много хора имат тайна програма и таен дневен ред, което ще причини на Близнаците виене на свят. Ако на другите не им пука за Близнаците и само ги използват, за да трупат тайните си, Близнаците трябва да махнат тези хора от живота си. Но това да не ги кара да губят кураж - заслужава си да се доверят на нови хора в бъдеще. Имат да раздават много любов.

За останалите четете в teenproblem.net