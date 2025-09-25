Зак Ефрон и Нина Добрев били само приятели

Нина Добрев и Зак Ефрон май са само приятели.

Преди дни се появиха слухове, че 36-годишната актриса и 37-годишният актьор флиртуват и може да са новата светска двойка. Те бяха забелязани заедно на ваканция - на яхта в Италия и то в компанията на други двойки - Чейс Кроуфорд и приятелката му Келси Мерит, Майлс Телър и съпругата му Кили Спери.

Но явно Нина и Зак просто са се забавлявали с приятели.

"Зак и Нина може да се мотаят на яхта, да се забавляват, да се разбират, но те не се срещат, те не планират да са заедно, така че слуховете за нещо повече просто в момента не съществуват", казва източник на "Daily Mail".

Подчертава се, че актьорът и актрисата отдавна са приятели.

Още за случващото се с тях четете в teenproblem.net