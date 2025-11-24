Топ предложения за есенен маникюр

Есента е в разгара си и проследихме доста нови тенденции. Маникюрите са важна част от визията на дамите и стават все по-интересни, предизвикващи вниманието, магични. Кои са идеалните есенни нокти за тези седмици? Вижте предложенията на британския "Cosmopolitan".

Магични гъби

Нещо малко по-любоптно и нетрадационно. Редовно залагаме на есенни листа, тикви, кестени, жълъди. Но е интересно върху ноктите да бъдат изобразени и гъби. Нека те са червени с бели точки, а около тях да има растителност - жълъди, тревички, кестени, цветенца. Така се създава един магичен маникюр, с който няма как да не направите впечатление. Може и да се нарисува катеричка до гъбка. Отново се получава вълшебен есенен пейзаж.

Златен прах

Няма как да минем и без традиционните за есента цветове. Но не е задължително да залагаме само на оранжево, кафяво, червено. Може да се лакирате с безцветен лак за нокти и по краищата и различни ъгли да нанесете златист лак. Така се създава златен прашец и сте в тон със златистите листа навън.

Диско топки

Лъскавите, блестящи и хромирани маникюри са хит от няколко години насам. И през тази есен остават модерни. Бляскавите нюанси са перфектни за хладните месеци, когато атмосферата е мистична. Особено - сребристото, с което ноктите ще наподобяват диско топка. Този тип маникюр е подходящ и за партита, купони, официални събития.

Маслинено зелено

Още един типичен цвят за есента. През този сезон са модерни земните, топли, приглушени тонове. Маслиненото зелено е идеален пример именно за такъв нюанс. Цветът стои много интересно, с него веднага се забелязвате и изглеждате наистина изискани.

