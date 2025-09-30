Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха след 19 години брак

След 19 години заедно Никол Кидман и Кийт Ърбан са се разделили – новина, потвърдена от BBC и първо съобщена от TMZ. Двамата имат две дъщери – Сънди Роуз (17 г.) и Фейт Маргарет (14 г.) – и дълго време бяха смятани за една от най-стабилните и обичани двойки в Холивуд. Те дори имаат общи корени - и двамата за израснали в Австралия.

Източници твърдят, че актрисата не е искала раздялата, но въпреки това двамата са живели разделени още от лятото. Причините за разрива не са известни, но новината идва изненадващо за феновете, които само преди няколко месеца видяха Кидман и Ърбан заедно – на мач в Нашвил през юни и на наградите ACM през май, където тя аплодира съпруга си, докато той получаваше отличието "Triple Crown".

Историята им винаги е съчетавала успехи и предизвикателства. Двамата редовно се подкрепяха на премиери и наградни церемонии, а през годините се превърнаха в символ на взаимна подкрепа – тя като носителка на „Оскар“ и една от най-признатите актриси на своето поколение, той като четирикратен носител на „Грами“ и звезда на кънтри сцената.

Но бракът им премина и през трудни моменти. Само месеци след сватбата Ърбан доброволно влезе в клиника заради зависимости от алкохол и наркотици. Никол, заедно с негови близки, организира интервенция, която той самият по-късно нарече съдбовна.

"Ник ми е дала толкова много и е отворила очите ми по толкова начини. Това е най-доброто място, на което съм бил“, каза той през 2010 г. в интервю за Опра Уинфри.

През почти двете си десетилетия заедно, Кидман и Ърбан се превърнаха в една от най-забележителните холивудски двойки и именно затова новината за раздялата им е толкова изненадваща за почитателите им.

За Никол това е втори развод – тя беше омъжена за Том Круз повече от 10 години, преди двамата да се разделят през 2001 година.