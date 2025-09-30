Джей Ло смята, че разводът с Бен Афлек е най-хубавото, което ѝ се е случвало

Дженифър Лопес сподели, че разводът ѝ с Бен Афлек е най-хубавото нещо, което ѝ се е случвало.

56-годишната певица и актриса и 53-годишният актьор подновиха връзката си през пролетта на 2021 г. През лятото на 2022 г. вдигнаха 2 сватби.

Но през май 2024 г. се появиха слухове, че бракът се разпада.

А Джей Ло подаде документи за развод през август 2024 г. В началото на 2025 г. той беше официализиран.

Сега звездата коментира, че раздялата е била добра за нея, тъй като ѝ е помогнала да порасне. Тя вижда положителната страна.

"Но ти го преодоляваш и знаете ли, наистина, трябва да кажа - това е най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало, защото ме промени. Помогна ми да порасна по начин, по който трябваше да порасна... Да стана по-самоосъзната. Сега съм различен човек от този, който бях през миналата година", разказа Дженифър в "CBS Sunday Morning".

Изпълнителката е имала страхотно лято.

Какво разказа за него четете в teenproblem.net