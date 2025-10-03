Хакуна Матата? Не съвсем, защото Disney има най-ужасната година

"Битка след битка" ("One Battle After Another") е новият филм на Warner Bros., който този уикенд излиза по кината с Леонардо ди Каприо в главната роля.

Самото заглавие обаче е перфектно описание на нон-стоп бойкотите, провалите и публичните шамари, които един от най-големите конкуренти на студиото – Disney – отнесе през цялата година.

От умората на публиката от франчайзите им, през творческата немощ и поредицата политически провали, та чак до абсолютния крах в наградния сезон – Disney успешно превърна своята 2025-а...в едно огромно фиаско.

Картинката е тъжна: директорите на компанията се барикадират в офисите си в Бърбанк, свити на кълбо, люлеещи се напред-назад и повтарящи си шепнешком: „Хакуна Матата… Хакуна Матата…“

Само че, за тях, грижи ще има за всичките им дни. Или поне до края на есента, според New York Post.

Джими Кимъл

Последната зрелищна издънка на компанията бе свързана с едно вечерно шоу...Да, точно така - става въпрос за Джими Кимъл.

ABC временно отстрани водещия след чудовищната буря от реакции заради негови коментари относно покушението срещу Чарли Кърк. Решението беше безпрецедентно – за сравнение, през 1960 г. Джак Пар сам напусна „The Tonight Show“. Само че тук говорим за принудителна пауза.

Резултатът? Яростни абонати масово прекратиха аонаментите си в Disney+ и Hulu. И точно когато изглеждаше, че "Мики и компания" ще се къпят в собствените си сълзи...Хоп! Седмица по-късно Кимъл беше върнат без никакво обяснение.

А за да компенсират загубите от бунта на абонатите, Disney, разбира се, направи какво? Вдигна цените на и без това изнемогващите си стрийминг платформи...

Само че проблемите им не започват с Кимъл. От месеци компанията е в свободно падане.

"Снежанка"

Годината тръгна с ураган от лош PR. През март „Снежанка“ с Рейчъл Зеглър се оказа истинска отровна ябълка. Филмът изкара едва 205 милиона долара в световния боксофис, докато „Красавицата и Звяра“ (2017 г.) натрупа 1,26 милиарда. Разликата? Космическа.

Вината – според някои, скандалните политически изказвания на звездата, според други – потресаващото качество на продукцията. Най-вероятно – смъртоносен коктейл и от двете.

Но кошмарът не спира дотук...

Някога Marvel и „Междузвездни войни“ бяха „последната надежда на Холивуд“. Pixar изглеждаше като бъдещето на анимацията. Disney+ трябваше да e най-добрата платформа.

Нищо от това не се сбъдна.

Публиката буквално се пресити на безкрайните "абсурди" на Disney. Те бълваха прекалено много посредствени филми и объркани сериали, а феновете в един момент просто вдигнаха ръце, пише New York Times.

„Captain America: Brave New World“ се сгромоляса тази пролет. „Фантастичната четворка“ получи добри ревюта, но билетите си останаха непродадени – Warner ги отвя със „Супермен“.

Единственото, което някак се оказа хит, беше игралния римейк на „Лило и Стич“.

В крайна сметка единствената спасителна сламка за шефа Боб Айгър остава Джеймс Камерън.

Да, през декември „Аватар: Огън и пепел“ влиза в кината и със сигурност ще донесе на къщата на Маус най-сериозните приходи за последните 12 месеца.

„Огън и пепел“… Да, това звучи като перфектно резюме на Disney през 2025 година.