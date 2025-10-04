Почина звезда от сериала “Октопод”

Италианската информационна агенция АНСА съобщи, че актьорът Ремо Джироне, известен е участието си в популярния мафиотски сериал “Октопод”, е починал на 76-годишна възраст. Смъртта му е настъпила в петък, 3 октомври, в неговия дом в Монако, където живееше заедно със съпругата си Виктория Дзини, която също е актриса.
В сериала Джироне влиза в ролята на Тано Кариди, мрачен мафиот, срещу когото се борят първо комисар Катани (Микеле Плачидо), а след това съдия Силвия Конти (Патриция Миларде).
Актьорът е роден на 1 декември 1948 г. в Асмара, Еритрея. Още като младеж в Еритрея започва да се изявява на сцена и постига успехи, припомня АНСА. Семейството му се завръща в Италия, когато Джироне е на 13 години. Учи актьорско майсторство в академията “Силвио д'Амико“. Участвал е в пиеси на творци от Шекспир до Милър, макар че казва, че истинската му страст е Антон Чехов.
Ремо Джироне дебютира в киното през 1974 г. с “Антихристът“ на Алберто ди Мартино. Критиците обаче го забелязват през същата година с участието му в телевизионния филм Roma rivuole Cesare на режисьора Миклош Янчо.
Джироне се превъплъщава в десетки роли, участвал е в международни проекти, сред които във филма на Бен Афлек "Те живеят в нощта"(2016). Той също така изигра ролята на Енцо Ферари в американския филм "Пълно ускорение (2019) с Мат Деймън. През 2023 г. се снима в "Закрилникът 3: Последна част" на режисьора Антоан Фукуа.