200 евро глоба, ако си слагате червило зад волана в Испания

Чакаме на светофарите, спускаме сенника, отваряме огледалото и проверяваме външния си вид.
За дамите, често огледалцето се използва за освежаване на червилото или просто проверка как е косата. Подобно поведение зад волана вече се наказва в Испания с глоба от 200 евро.
Тя се налага дори, когато чакате на светофара, посочва испанската пътна администрация (DGT), съобщава 24 часа.
Самият сенник не е проблемът. Той е там с основателна причина - да блокира отблясъците, когато слънцето е ниско при зазоряване или здрач. Проблемът е малкото огледало вътре.
DGT казва, че твърде много шофьори го използват, докато колата се движи или стои на светофари.
Цели 5 процента от инцидентите в Испания са свързани с липса на внимание, когато очите на водача не са напълно фокусирани върху пътя.
Наказанието е в същата категория като консумацията на храна зад волана, проверката на съобщенията на мобилно устройство или ровичкане по навигацията по време на шофиране.