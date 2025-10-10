IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

200 евро глоба, ако си слагате червило зад волана в Испания

Не е редно да си оправяте и косата

10.10.2025 | 08:52 ч. Обновена: 10.10.2025 | 09:28 ч. 11
Снимка: Pixabay/ JillWellington

Снимка: Pixabay/ JillWellington

Чакаме на светофарите, спускаме сенника, отваряме огледалото и проверяваме външния си вид.

За дамите, често огледалцето се използва за освежаване на червилото или просто проверка как е косата. Подобно поведение зад волана вече се наказва в Испания с глоба от 200 евро.

Тя се налага дори, когато чакате на светофара, посочва испанската пътна администрация (DGT), съобщава 24 часа.

Самият сенник не е проблемът. Той е там с основателна причина - да блокира отблясъците, когато слънцето е ниско при зазоряване или здрач. Проблемът е малкото огледало вътре.

Свързани статии

DGT казва, че твърде много шофьори го използват, докато колата се движи или стои на светофари.

Цели 5 процента от инцидентите в Испания са свързани с липса на внимание, когато очите на водача не са напълно фокусирани върху пътя.

Наказанието е в същата категория като консумацията на храна зад волана, проверката на съобщенията на мобилно устройство или ровичкане по навигацията по време на шофиране.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

червило кола автомобил глоба Испания
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem