Джулиан Мур и 23-годишната ѝ дъщеря Лив като супермодели по бански

Семейството се забавлява под топлите слънчеви лъчи

07.01.2026 | 18:19 ч. 2
Снимка: Getty Images

Джулиан Мур отново доказа, че стилът, естествената красота и увереността нямат възраст. Актрисата и семейството ѝ се отдадоха на слънчева почивка по случай Нова година.

65-годишната Мур сподели в Instagram серия от снимки от ваканцията си, които предизвикаха истински фурор в социалните мрежи. Сред тях се откроиха кадри, на които тя и 23-годишната ѝ дъщеря Лив Фройндлих позират по бански.

Феновете веднага забелязаха поразителната прилика помежду им. На една от най-коментираните снимки Джулиан Мур релаксира в басейна, отпусната и спокойна. Актрисата носи изчистен черен бански, който подчертава нейната естествена красота и безупречна форма.

На друг кадър Лив Фройндлих позира в черен бански на фона на водопад в артистичен черно-бял кадър. 

Феновете коментират, че двете са „като близначки“, а „крушата наистина не пада по-далеч от дървото“.

Новогодишната ваканция е истинско семейно преживяване за Джулиан Мур, която се забавлява заедно със съпруга си, режисьорът Барт Фройндлих, и децата им – 23-годишната им дъщеря Лив, 28-годишния им син Кал, както и неговата годеница.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джулиан Мур
