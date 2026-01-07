Кой ще решава съдбата на Венецуела и в какви ръце ще премине страната?

След края на ерата Мадуро кой ще решава съдбата на Венецуела и в какви ръце ще премине управлението на страната?

"Не всичко е заради петрола, въпреки че заема централно място. Въпросът е генерално ще промени ли курса си Венецуела ще се отдръпне и от Китай, и Русия. Важно е дали САЩ ще направят процес, който ще доведе до честни избори и смяна на управлението или ще остават да работят с този режим, което е изключително притеснително", коментира експертът по международна сигурност д-р Ивайло Иванов в студиото на "България сутрин".

Хаос в страната и опасност от гражданска война

Той очерта най-лошия вариант - да се стигне до хаос във Венецуела под формата на гражданска война и САЩ да навлезе с войски на територията на Венецуела, ако другите мерки не проработят.

Съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев подчерта, че от Венецуела са прогонени 8 млн. души от най-трудоспособното население.

"Режимът е само обезглавен, но продължава да функционира. Големият страх е да не избухне гражданска война. Има доброволни отряди на трудещите се, които видяхме с оръжие в ръка, готови да бранят социализма. САЩ заложиха на Родригес, надявайки се тя да осигури мирен преход към демокрацията", каза доц. Момчил Дойчев.

В ефира на Bulgaria ON AIR той заяви, че е време правата на диктаторите да не стоят по-високо от тези на техните поданици.

Доц. Дойчев коментира, че Гренландия привлича апетитите на САЩ с редкоземните минерали и това, че интереса на Китай и Русия към региона, който заобикалят с кораби.

Не може да става въпрос за опит за американска окупация на Гренландия.

Д-р Ивайло Иванов е на мнение, че Гренландия е свързана с апетитите на Доналд Тръмп да остане в историята с разширяването на територията на САЩ.

"Речта му при встъпването в длъжност, когато имаше заявка, че добре развиващите се държави са тези, които икономически се развиват и придобиват нови територии. Единственото място където САЩ могат да се разширят Гренландия", припомни експертът по международна сигурност.

Рискът е, че в различни части на света има сили, които биха се възползвали от този евентуален прецедент.

Нефтът на Венецуела

Гостите са на мнение, че ще са необходими десетки милиарди инвестиции в добива и поне 5 години работа на терен.

"Нефтът е труден за извличане и обработка - 80 долара за барел, при сегашна 60, в Канада излиза около 55 долара. Тази несигурност, правна и международна, ще направи всяка една петролна кампания скептична да се включи в подобна инициатива", убеден е доц. Дойчев.