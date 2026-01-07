Тръмп: Китай и Русия се страхуват и уважават само "Доналд Дж. Тръмп, възстановител на САЩ"

Докато американските сили залавят танкера "Маринера", който бързаше да избяга в Русия с венецуелски нефт, президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри мнението си за НАТО в дълга публикация в Truth Social, казвайки, че "се съмнява, че НАТО ще бъде до нас, ако наистина имаме нужда от тях", но настоя, че "ние винаги ще бъдем до НАТО, дори ако те няма да бъдат до нас".

Той обаче не даде контекст на думите си, предвид многократните му заплахи да превземе Гренландия, която е част от член на НАТО - Дания.

Тръмп също така си приписа заслугата за това, че е настоявал НАТО да увеличи разходите си за отбрана и твърди, че "без мое участие Русия щеше да има цяла Украйна в момента", като същевременно остро критикува Нобеловия комитет, че не му е дал Нобеловата награда за мир.

Тръмп също така каза, че "единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, е DJT [Доналд Дж. Тръмп], възстановител на САЩ".

Ето цялата публикация:

"Не забравяйте, че за всички тези големи фенове на НАТО, те бяха на 2% БВП и повечето не си плащаха сметките, ДОКАТО НЕ СЕ ПОЯВИХ АЗ. САЩ, глупаво, плащаха за тях! Аз, с уважение, ги докарах до 5% БВП И ТЕ ПЛАЩАТ веднага. Всички казваха, че това не може да се направи, но може, защото, освен всичко друго, всички те са мои приятели. Без моето участие Русия вече щеше да има ЦЯЛА УКРАЙНА. Не забравяйте също, че аз сам СЛОЖИХ КРАЙ НА 8 ВОЙНИ, а Норвегия, член на НАТО, глупаво избра да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но това няма значение! Важното е, че спасих милиони животи. РУСИЯ И КИТАЙ ИМАТ НУЛЕВ СТРАХ ОТ НАТО БЕЗ САЩ И СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ НАТО БИ БИЛО ДО НАС, АКО НАИСТИНА ИМАХМЕ НУЖДА ОТ ТЯХ. ВСИЧКИ ИМАХА КЪСМЕТ, ЧЕ ВЪЗСТАНОВИХ ВОЕННИТЕ СИ СЪСТОЯНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВИЯ СИ МАНДАТ, И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ГО ПРАВИМ. Винаги ще бъдем до НАТО, дори ако те не са до нас. Единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, е DJT. ВЪЗСТАНОВИТЕЛ НА САЩ. НАПРАВЕТЕ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!!! Президент DJT"