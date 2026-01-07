IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доживотен затвор за 32-годишен, убил приятелката си в Шумен

Подсъдимият ще изтърпява наказанието при първоначален „специален режим“

07.01.2026 | 18:08 ч. 0
Петчленен състав на Окръжния съд в Шумен наложи на 32-годишен мъж най-тежкото наказание - доживотен затвор за убийство, съобщиха днес от пресцентъра на съдебната институция. 

Съдът призна подсъдимия с инициали А.И.Х. за виновен в умишлено убийство на 29-годишна жена, извършено по особено мъчителен начин на 8 септември 2024 г. Тогава подсъдимият, по време на обедна среща с приятелката си, в жилището си я умъртвил чрез удушаване, след което ѝ нанесъл множество порезни рани.

Съдебният състав постанови още наказанието да се търпи при първоначален „специален режим“.

С присъдата съдът уважава изцяло предявените пет граждански иска от родителите и сродниците на пострадалата на обща стойност 485 727,28 евро, равностойни на 950 000 лева, както и държавна такса върху уважения размер на гражданските искове в размер на около 19429 евро, равностойни на 38 000 лева. Подсъдимият ще трябва да заплати и разноски по делото в размер на 7419,07 евро, или 14 510  лева. 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативния съд във  Варна в петнадесетдневен срок от днес.

