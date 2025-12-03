Отчуждават имоти в "Овча купел" за достъп до детската болница

Направихме още една важна стъпка към изграждането на Националната детска болница – проект, който хиляди семейства чакат от години, заяви във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Столичният общински съвет одобри доклада, който внесе Терзиев, за да започне през 2026 г. отчуждаването на частни имоти в „Овча купел“. Те са ключови за довеждащата улица и инженерната инфраструктура към бъдещата болница в кв. „Горна баня“ – връзка, която ще осигури удобен достъп за деца, родители, лекари и спешни екипи.

"Паралелно подготвям доклад за прехвърляне на общински имоти в район „Люлин“ към АПИ, тъй като те попадат в трасето на Околовръстния път. „Люлин“ остана единственият район, в който тази необходима работа не беше извършена от районния кмет, затова ще я довършим на ниво Столична община, за да не забавяме важните процедури.

Връзката ще осигури достъп на деца, родители, лекари и спешни екипи до болницата", допълва още Терзиев.

Той изказва притеснение от съкращаването на държавното финансиране за важния участък от Околовръстния път, без който няма как да се осигурим адекватен достъп до болницата. "Надявам се държавата да гарантира необходимия ресурс", заявява Терзиев.

През октомври подписахме тристранно споразумение между Столична община, „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ и АПИ – ангажимент за общ план, ясен график и координация по проект, който не може да бъде отлаган повече.

Ще продължим да настояваме всички партньори да изпълнят поетите ангажименти. Децата на България заслужават модерна, достъпна и истинска Национална детска болница – и ние ще направим необходимото тя да стане реалност, заявява в заключение Терзиев.