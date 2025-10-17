IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зодиите, които привличат токсични хора в живота си

Вижте кои са те

17.10.2025 | 19:22 ч. 1
Снимка: iStock/Egoitz Bengoetxea Iguaran

Снимка: iStock/Egoitz Bengoetxea Iguaran

За тези зодии е известно, че нямат много късмет с връзките и отношенията. Те привличат токсични и лоши хора в живота си. Просто това им е съдбата. Ето кои са те, според "Times Of India".

Овен

Управлявани са от Марс и Овните се чувстват най-добре, когато имат конкуренция, когато се състезават и когато усещат тръпката от предизвикателствата. Това ги прави уязвими и склонни да създават връзки с хора, които ги предизвикват и провокират. Тези зодии искат да печелят, да получат признания и да преследват целите си. Бъркат токсичността с химия и търсят хора, обичащи конкуренцията като тях.

Стрелец

Те пък са познати като най-големите приключенци на зодиака. Стрелците винаги преследват следващия смях, следващото забавление, следващата тръпка. Държат да има вълнение, да се случва нещо ново. Така игнорират червените флагове и лошите качества на партньорите - защото искат нещо различно, вълнуващо и ново. И привличат хора, които ги изтощават емоционално.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология токсични хора
