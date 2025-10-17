Ерик Тръмп: Детската любов на Иванка е суперзвезда и мрази Доналд Тръмп

Един от синовете на американския президент Доналд Тръмп - Ерик, даде неочаквани подробности за “първата детска любов” на сестра си Иванка.

Мемоарите “Под обсада” на 41-годишният бизнесмен излязоха на 14 октомври. В книгата Ерик разказва, че Иванка е била силно влюбена във фронтмена на Guns N' Roses Аксел Роуз, когато е била по-млада - и дори е имала подписан плакат на стената в стаята си.

"Тя имаше подписан плакат на Аксел Роуз в стаята си в Trump Tower - първата ѝ любо - с татуировки, запазената марка бандана, вързана около главата му, скъсани дънки и кожено яке“, написа Ерик.

Ерик допълнително обясни, че брат му Дон-младши също е фен на певеца и докато е летял със семейството си в деня на изборите миналата година през ноември на борда на Trump Force One е свирила песента November Rain на Guns N' Roses.

Любимата дъщеря на Тръмп е израснала с групата, която стана известна през 80-те и 90-те години с хитове като Paradise City и You Could Be Mine. Тя е била тийнейджърка през 90-те и завършва Choate Rosemary Hall - частно училище-интернат за подготовка за колеж - през 2000 г.

Любопитно е да се отбележи, че тийнейджърската любов на Иванка е отправял критики към баща ѝ Доналд Тръмп, когато той беше избран за 45-я президент на САЩ през 2016 година. Тогава по време на концерт на групата в Мексико Сити на сцената се появи пинята , наподобяваща Тръмп.

Той също така се е заяждал с Иванка в миналото, например през 2018 г., когато тя защити баща си, обвинен в неподходящо поведение.

"Мисля, че е доста неподходящ въпрос да се задава на дъщеря дали вярва на обвинителите на баща ѝ, когато той утвърдително е заявил, че няма истина в това“, каза тогава Иванка пред NBC News.

Аксел отговори, като написа в тогавашният Twitter: "Неподходящото е, че Иванка Тръмп е част от администрацията на Белия дом".

През 2020 г. певецът открито изрази презрението си към администрацията на Тръмп в туит.

"Презрението ми към настоящата администрация и това, което възприемам като заплаха за демокрацията, не е тайна. Не съм чак толкова активен в социалните медии и въпреки че оценявам всеки, който се интересува от нещо, което бих могъл да публикувам, всъщност не ме интересува колко последователи или ретуитове и т.н.", добави суперзвездата.

След това той обясни, че последните му публикации по това време са били "произтичащи от чувство на възмущение, задължение и отговорност да кажа нещо в моменти, когато чувствам, че не мога да го направя, е съучастник (за разлика от желанието за внимание или самореклама)".

Изпълнителят добави, че е просто гражданин с мнение, който "вярва в сърцето си, че в крайна сметка искам най-доброто не само за страната си, но и за човечеството...".

През 2020 г. Guns N' Roses нападнаха Тръмп с тениска Live N' Let Die With COVID 45, която феновете можеха да закупят.