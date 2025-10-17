Еминем отново е обвързан

Еминем явно има нова жена в живота си – и това е човек от близкия му кръг от години.

Източници, цитирани от TMZ, твърдят, че рапърът излиза с Катрина Малота – стилист и гримьорка от Мичиган.

Според информацията Катрина отдавна работи с Еминем, като се грижи за косата и визията му по време на музикални клипове и фотосесии. Когато не е с него, тя работи като фризьорка в салон в Бирмингам, Мичиган.

Не е ясно от колко време двамата са заедно.

По данни от сайта ѝ, Катрина е работила и с други големи имена като Снуп Дог, Робин Тик и 50 Cent. В профила ѝ във Facebook е отбелязано, че е от Мотор Сити (Детройт) – още една обща черта между нея и звездата от „8 Mile“.

TMZ съобщава, че са потърсили за коментар и Катрина, и представител на Еминем, но засега няма официален отговор.