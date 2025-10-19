Уфолог: Разкритията за извънземни цивилизации ще предизвикат хаос

В последните 6-7 години темата за НЛО е тема, която носи огромни средства на онези, които я експлоатират, заяви в предаването "Операция История" уфологът Иван Иванов.

"Зона 51, където до скоро се смяташе, че е една от топ секретните бази, където се съхраняват НЛО и извънземни, там сега се правят изпитания на съвременни летателни апарати. Всички останали неща са пренесени в най-секретната база в Америка - в едно малко градче в Юта", разказа Иванов пред Bulgaria ON AIR.

Той сподели свое преживяване от младежките си години в Ямбол.

"Вървя по една улица към центъра на града и преди да достигна гимназията виждам един човек, който буквално приличаше на мен - със същото кожено яке, същата прическа, същите маниери на движение. Като го видях, бях като застрелян. Изглежда понякога става преплитане на нашата времева линия с друга времева линия от друго измерение и друго пространство", заключи уфологът.

"Никой американски президент, или който и да е, няма да излезе публично и да каже: "Вижте какво, хора, ние имаме контакт с извънземни цивилизации от сума ти години". Това ще създаде една огромна паника, колкото и народът да казва, че сме готови за контакт. Може би това е една от причините да не се разкрива толкова много. Представете си, че някой авторитет излезе пред световните медии и каже такова нещо - това ще предизвика хаос", категоричен е Иванов.

