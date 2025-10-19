IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

То е издъхнало в "Пирогов"

19.10.2025 | 22:25 ч. Обновена: 19.10.2025 | 22:28 ч.
Починало е момчето, което беше намушкано по-рано днес в столичен мол, съобщиха за БТА от болница "Пирогов".

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче на около 15 години в столичен мол.

Пострадалият е откаран с линейка към "Пирогов" и настанен в противошокова зала, но въпреки усилията на спешните медици той е починал.

Инцидентът е станал около 20 ч. на третия етаж, където са киното и заведенията за хранене.

По първоначална информация е имало свада между 2 групи. На място има полиция, която разпитва свидетели.

Тагове:

Пирогов убийство СДВР
