Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 20 – 26 октомври 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

През първите няколко дни събитията ще са под влияние на напрегнат аспект. Независимо от това, бихте могли да осъществите замислите си, ако контролирате емоциите. От значение е да насочите усилията си към конструктивни дейности. Съчетавайте рутинните занимания със спорт, творчество, самоусъвършенстване. Следвайте принципите си и не се поддавайте на провокации. Анализирайте постигнатото до момента, за да структурирате оптимално реализацията на следващите замисли.

Телец

Периодът ще е сравнително спокоен, доколкото това е възможно на фона на цялостната динамика. През първите няколко дни е подходящо да се занимавате предимно с познатите, рутинни дейности. След като ги завършите, бихте могли да анализирате подробно резултатите и да оформите детайлите. Не са изключени някои разминавания на плановете или концепциите с партньори, намиращи се на разстояние от вас, в други региони. Не отлагайте изпълнението на набелязаните задачи. Проявете инициатива, за да довършите започнатото. За уреждане на лични проблеми ще получите съдействие от семейството или от най-близките си приятели.

Близнаци

Професионалният напредък ще е свързан с допълнителни разходи, които във вашия случай ще са инвестиция. В случай, че не разполагате с налични средства, бихте могли да проучите възможностите за получаване на кредит от финансова институция или заем от деловите партньори. Друг подходящ вариант е да реализирате замислите си на малки части за по-продължителен период от време, а не еднократно и изцяло. През втората половина от периода ще разполагате с подходящи условия за изпълнение на проектите, изискващи обновяване или реорганизация на работните процеси.

Рак

Енергетиката ви ще е доста нестабилна през първите няколко дни. Дозирайте натоварванията, не надценявайте възможностите си и се ориентирайте към задачи, с които се справяте без сериозни усилия. През втората половина мислите и чувствата ви ще се синхронизират. Ще намерите отговор на сложни въпроси от личен характер. Финансовото ви състояние също няма да е особено устойчиво. Затруднения може да се появят при изпълнение на домашно-битови занимания, изискващи обработка на документи. Не се опитвайте да се справите самостоятелно, ангажирайте и близките си.

