Линдзи Лоън поразсъждава над навършването на 40 г.

Миналата седмица беше важна за Линдзи Лоън.

Актрисата отпразнува своя юбилей. На 2-и юли, четвъртък, тя стана на 40 г.

И използва повода, за да поразсъждава над живота си. Звездата постна селфи, както и различни кадри - от тийн и младежките си години, от филми, в които е участвала през детството си и след това, и т.н.

"40. Благодарна съм за всяка глава, която ме доведе тук. За уроците, за смеха, за любовта, неочакваните развои и хората, които стояха до мен през всичко това. Това следващо десетилетие са усеща различно. По-заземено. По-съзнателно. По-радостно. Наздраве за семейството, приятелството, новите начала и създаването на най-красивите спомени досега. Благодаря ви за любовта за рожден ден", написа красавицата към своята публикация.

Линдзи отбелязва още как 30-ото ѝ десетилетие е променило всичко по най-значимите начини. Тогава тя се е омъжила, станала е майка и направи продължение на филма "Шантав петък", което се усещало като затваряне на кръга.

Какво още каза тя и снимките вижте в teenproblem.net