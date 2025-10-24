IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Четирима пострадали в пожари през изминалото денонощие

Пожарникарите са потушили общо 61 пожара

24.10.2025 | 09:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Потушени са 61 пожара в страната за последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). 

Пожарните екипи са реагирали на 93 сигнала за произшествия. При пожарите за изминалите 24 часа има четирима пострадали.

Двама от пострадалите са мъж на 42 години в Бургас и мъж на 51 години в Оряхово. В София при пожар в къща е пострадал мъж на 26 години. Във Варна възрастна жена на 74 години също е пострадала при пожар в къща.

С материални щети са възникнали 22 пожара, от които 12 са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 39 пожара.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции. От тях две са били при катастрофи, а 28 при оказване на техническа помощ.

Лъжливите повиквания за изминалото денонощие са две.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ГДПБЗН пожари пострадали в пожар
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem