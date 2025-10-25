Въпреки трудностите: Тимбърлейк и Джесика Бийл остават сплотени

Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бийл все още са отдадени на брака си, въпреки проблемите. 44-годишният певец скоро приключи с дългото си световно музикално турне, с което промотираше албума си "Everything I Thought It Was".

Така той отново е при жена си. Според източници, изпълнителят е "щастлив и обединен" с Джесика Бийл. Двамата скоро са отпразнували 13 години брак. И все още са много отдадени на отношенията си.

"Откакто Джъстин приключи с турнето си през лятото, те се фокусираха над семейното време. Турнето беше тежко за всички.", коментира източник на "People".

Но актрисата е подкрепяла съпруга си - както винаги.

Звездите прекарват време с двамата си сина, те обичат да са сред природата - в Монтана и Колорадо.

"Всички те се наслаждават на природата", коментира още източникът.

"Дори когато животът не върви, те са много отдадени на брака си. Те са щастливи и обединени", посочи източникът.

