Ема Стоун смята, че Уилем Дефо е... извънземно

Ема Стоун разкрива кой от бившите ѝ екранни партньори, според нея, може би... не е от тази планета. Буквално. В духа на новия ѝ филм „Бугоня“ („Bugonia“), в който героинята ѝ е отвлечена от двама мъже, убедени, че е извънземно, носителката на „Оскар“ беше попитана в шоуто „The Late Show“ кой известен човек най-много прилича на пришълец, дегизиран като човек.

„Уилем Дефо. Сто процента“, отвърна Стоун без дори да се замисли. Отговорът ѝ предизвика реакция у водещия Стивън Колбер, който отбеляза: „Не ти трябваше много време да помислиш.“ Атя само се усмихна и каза: „Толкова е очевидно! Нали? Ако някой каже, че Уилем Дефо всъщност е извънземен, всички ще реагират с: "Да, разбира се! И то страхотен!" Ако всички са като него — добре дошли! Да кацат веднага на Земята!“ Колбер се съгласи: „Той е като извънземен в перфектно ушит човешки костюм.“ Стоун добави: „Моят любим извънземен.“

Стоун и Дефо вече са работили заедно по два филма на Йоргос Лантимос — „Клети създания“ („Poor Things“, 2023 г.), който донесе на Стоун „Оскар“, и „Благи деяния“ („Kinds of Kindness“, 2024 г.). И двамата имат и друга обща връзка — вселената на „Спайдър-мен“: Стоун игра Гуен Стейси, любовта на Питър Паркър (във версията с Андрю Гарфийлд), а Дефо изигра Норман Озбърн / Зеления гоблин в трилогията с Тоби Магуайър.

Във филма „Бугоня“ актрисата се разделя с косата си — тя обръсва главата си за ролята и започва да носи перуки по червения килим, за да прикрие новата визия. Но както призна пред Колбер, не е успяла много да убеди хората, че косата ѝ е истинска.

„Аз съм толкова нескопосана, че през цялата вечер питах всички: "Личи ли, че е перука?“ И те бяха такива: "Ами… да, вече сме почти сигурни, след като я наместваш през пет минути“, разказа Стоун, като дори имитира как мести перуката си с ръка.

Въпреки това, актрисата призна, че е обожавала чувството да е с обръсната глава.

„Беше невероятно. Да се къпеш с обръсната глава е неописуемо усещане. А всеки път, когато се замислиш за нещо, просто прокарваш ръка по главата си. Много ми липсва“, каза тя.