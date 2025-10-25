Обрат в смъртта на основателя на Mango – не бил паднал, а бутнат от сина си

Тази история започва като трагичен инцидент за смъртта на основателите на една от най-големите модни марки. Но нещата се обърнаха на 180 градуса, след като полицията насочи вниманието си към един от най-близките хора на загиналия.

През декември 2024 година Исак Андич, основателят на Mango, е обявен за мъртъв. Тогава информацията бе, че 71-годишният милиардер е паднал от повече от 100 метра височина по време на разходка в Монсерат, близо до Барселона, със сина си Джонатан. Първоначално описван като трагичен инцидент заради неравния терен, сега случаят се отваря отново, а следователите проследяват всяка една стъпка, довела до смъртта на Андич.

Въпреки че първоначалното разследване на каталунската полиция определи смъртта на Исак като инцидент, служителите на реда и съдебни източници са съобщили пред El Pais и La Vanguardia, че случаят сега се третира като възможно убийство.

В доклад, публикуван преди няколко дни, El Pais съобщава, че източници са описали разказа на Джонатан за случилото се като „противоречив“ и че партньорката на баща му, голфърката Естефания Кнут, е казала на разследващите, че отношенията между баща и син са били лоши.

Вестникът съобщава още, че полицията не е открила преки или окончателни доказателства, които да обяснят какво се е случило по време на фаталната разходка, но разследващите са попаднали на поредица от улики, които, взети заедно, са ги накарали да се отдалечат от теорията за обикновен инцидент и да се насочат към възможността за убийство.

От La Vanguardia съобщават, че съдията, наблюдаващ случая, е променил официалния статут на Джонатан миналия месец от свидетел на евентуален заподозрян.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg