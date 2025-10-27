Орландо Блум с нова жена до себе си

Орландо Блум отново е зает. 48-годишният актьор вече има връзка с мистериозна брюнетка. Двамата са били на редица тайни срещи.

Новината изненада някои фенове, тъй като през юни Орландо и дългогодишната му партньорка Кейти Пери се разделиха. Но явно звездата продължава напред.

"Орландо и Кейти се разделиха наистина приятелски и искат само най-доброто един за друг. Той пази нещата тайни, но отново ходи по срещи.", коментира източник на "The Sun".

Засега актьорът се забавлява и не бърза да се обвързва сериозно.

Още за отношенията четете в teenproblem.net