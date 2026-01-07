Българският транспорт не трябва да плаща цената на гръцките проблеми

От 1 март се предвижда средно около 30% увеличение на ТОЛ таксите за тежкотоварните превозни средства у нас.

Проблем е и забавянето на ТИР-овете на гръцката граница заради протестите на фермерите.

"Чакането е между 4 и 24 часа. Тази липса на предвидимост довежда до много сериозни закъснения и загуби. Нашите шофьори изпадат в нарушение на времената за каране поради независещи от тях обстоятелства", коментира председателят на сдружение "Аз имам камион" Владимир Майсторов в предаването "България сутрин".

По думите му българският транспорт е един от най-големите партньори на гръцкото земеделие.

"Изнасяме продукцията на много добри цени", подчерта председателят на сдружение "Аз имам камион" пред Bulgaria ON AIR.

"Силно уважаваме формата на протест като начин за постигане на интересите на хората, но не смятаме, че всеки път българският транспорт трябва да плаща цената на гръцките проблеми", подчерта Майсторов.

Той обясни, че протестът на гръцките фермери е започнал още миналата година и е насочен към оказване на натиск върху властите. Според него българските превозвачи проявяват търпение и разбирателство, но вече очакват от държавата да се намеси по-сериозно.

По думите на Майсторов българският транспорт губи около 3 млн. евро на седмица заради блокадите и протести на гръцките фермери.

"Виждаме, че няма край и решение. Вече се надяваме по-сериозно нашата държава да подходи към този проблем", допълни той.

Председателят на "Аз имам камион" сподели, че подобни забавяния се наблюдават и на други места – например на Батровци, Сърбия, където превозвачите чакат по 2-3 дни.

Майсторов припомни, че миналата година таксите са се увеличавани два пъти – първо с 20%, после с още 20%, а сега са 30% заради емисионното таксуване.

"Не сме против Зелената сделка, но нека тя се случва по плавен начин", каза той, подчертавайки нуждата от постепенни промени, които да не блокират транспорта и търговията.