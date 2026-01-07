Радев връчва мандата, но на практика сме в предизборна кампания

Партиите са в готовност президентът Румен Радев да връчи първи проучвателен мандат. Вчера държавният глава съобщи, че това ще се случи възможно най-скоро. Социолозите обаче са скептични, че е възможен нов кабинет в този парламент. Пред bTV Геновева Петрова от “Алфа Рисърч“ и Светлин Тачев от агенция “Мяра“ се обединиха около тезата, че ни очаква институционална криза.

“Вече няма особено значение кой ще е министър-председател – в този формат кабинетът вероятно ще бъде доминиран от голямата политическа сила, която има най-силен кадрови отпечатък в т.нар. домовата книга“, коментираха Петрова и Тачев.

Социолозите откроиха и по-големия риск – институционална криза, ако отново се стигне до ситуация, в която няма кой да поеме поста, което би могло да измести датата на предсрочния вот.

Според Петрова, ако се съди по заявките от консултациите в края на миналата година, изненади не би трябвало да има - нито първата политическа сила, нито втората да се опитат да съставят кабинет.

“Любопитно е на кого ще избере да връчи третия мандат президентът Радев. Самият избор е сигнален“, посочи тя.

Тачев от агенция “Мяра” подчерта, че математически правителство “винаги може“ да се направи, но в настоящата политическа ситуация това е “невъзможно“: “Всички пазят резултат. На практика сме в предизборна кампания”.

Защо третият проучвателен мандат е ключов?

Социолозите очертаха третия мандат като ключов момент, но с минимална вероятност да доведе до кабинет. Аргументът - липса на политическа воля и риск протестната енергия да се върне, ако се стигне до ново управление със сходна формула.

И Тачев, и Петрова са на мнение, че вървим към избори към края на март или началото на април.

Според анализаторите активността се вдига при два основни сценария – поява на убедителна алтернатива или силно обществено сътресение.

Протестната енергия от края на годината, макар “прекъсната“, не е изчезнала, но не е гаранция, че автоматично ще се превърне в масово гласуване.

Позицията на Радев

Беше коментирана и реплика на президента, че “явно партията му вече съществува, след като опонентите не спират да я спрягат“.

Оценката на социолозите е, че подобно говорене се възприема като провокативно спрямо партиите и по-скоро прилича на поведение на политически играч, отколкото на “равноотдалечен държавен глава“.