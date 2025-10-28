IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хейли Бийбър се харесва повече, откакто е родила

Има син

28.10.2025 | 22:39 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Хейли Бийбър харесва себе си много повече, откакто е майка. 28-годишната моделка роди момче през август 2024 г. Таткото е певецът Джъстин Бийбър. Синът им носи името Джак Блус.

Сега звездата разкрива, че майчинството ѝ е помогнало да развие свирепост, която преди не е имала.
Това я е направило по-уверена.

"Сега харесвам това коя съм много повече, отколкото преди да се роди синът ми. Събираш тиха сила и увереност. Не можеш да ми кажеш същите глупости, които можеше да ми кажеш преди. Не се бъзикаш с мен, след като извадих човек от моето тяло", коментира Хейли пред списание "WSJ".

звезди Хейли Бийбър майчинство раждане син
