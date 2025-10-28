Меган Фокс се появи в „кървава“ рокля за първо събитие след четвъртото раждане

Меган Фокс се завърна впечатляващо в общественото полезрение. Актрисата блесна в „кървава“ корсетна рокля в телесен цвят само 7 месеца след като роди дъщеря си Сага Блейд. Освен това, според различни източници, Меган се е събрала с бащата на бебето – рапърът Machine Gun Kelly.

Седем месеца след като посрещна дъщеря си Сага Блейд с MGK, Меган Фокс се появи на прожекция в Лос Анджелис на култовия си филм „Тялото на Дженифър“, облечена в гола корсетна рокля, обсипана с пурпурни мъниста, имитиращи вида на капчици кръв.

Подходящ избор за филма на ужасите, в който тя играе кръвожадна, обладана от демони гимназистка Дженифър Чек.

Колкото до уникалната ѝ рокля, тя е по поръчка на Карин Гаспарян и включва алени кости по корсета без презрамки.

Фокс носеше и подходящи аксесоари – „кърваво“ колие и прозрачни обувки на токчета.

Появата на Меган идва ден след като стана ясно, че тя е дала още един шанс на рапъра, с когото се раздели малко преди раждането на детето им заради подозрения, че той ѝ изневерява.

