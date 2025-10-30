Само за жени! Хороскопът ви за ноември

През ноември все още ще се движим през енергията на Скорпиона. Очакват ни динамични пълнолуние и новолуние, ретрограден Меркурий. Енергията на месеца не е бърза. Звездите ще проверят лоялността към това, което твърдите, че искате. Повече за всяка зодия може да прочетете в женския ни хороскоп за ноември.

Жената Овен

Ако сте чакали нещо да започне да се развива, Пълнолунието в Телец може да е моментът, когато най-накрая ще видите резултатите от усилията си. Зодиакалният знак Телец управлява бавния растеж. Този вид развитие, който не бърза, но възнаграждава търпението. Това, което се случва сега, е доказателство, че постоянството има своята собствена магия. Плодовете на труда ви може да не изглеждат точно както сте си ги представяли, но носят усещането за нещо заслужено.

Очаква се връзките ви да се задълбочат, когато Венера влезе в Скорпион, активирайки вашата зона на трансформация. Този период не се задоволява с повърхностни контакти. Той изисква честност на ниво душа.

Жената Телец

Скъпи дами, пълнолунието в Телец осветява усещането ви за себе си, идентичността и личните нови начала. Тази Луна ви поставя в центъра на историята. Тя показва как се представяте пред света и какво сте готови да развиете. Ще започнете да бъдете по-уверени и заявяващи се. Новолунието в Скорпион ще започне да оформя нова динамика в личните ви взаимоотношения, за да видите как „аз“-ът се съчетава с „ние“.

Жената Близнаци

Ноември е чудесен месец за обръщане внимание на мечтите ви. С толкова много водна енергия, преминаваща през космоса, логичното ви мислене може най-накрая да даде плодове. Интуицията ще ви води там, където обикновено води разумът. Това е и месец за нови творчески сътрудничества, особено след като Венера влезе в Скорпион на 7-и, а Меркурий, който ще е ретрограден също се премести в същия зодиакален знак. Изчакайте с подписването на творчески договори, докато Меркурий не стане директен. Търпението сега, ще ви се отплати по-късно.

Източник: Женски хороскоп за ноември