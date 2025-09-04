IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Памела Андерсън: Да си сексимвол не е секси

04.09.2025 | 22:15 ч. Обновена: 04.09.2025 | 23:14 ч. 1
Снимка: БГНЕС

На Памела Андерсън не ѝ харесва това да бъде секссимвол. 58-годишната актриса и моделка придоби този статут още през 90-те, когато стана известна с ролята си на Си Джей Паркър в сериала "Спасители на плажа".

Но сега тя казва, че не се е насладила на вниманието, което е дошло с това.

"Не обичам да бъда секссимвол. Имам предвид, мисля, че не е много секси. Мисля, че всички се стремим да бъдем секси във връзките си, но секси за света е, не знам... Това донесе много внимание, което не харесвах, но мразя да го казвам, защото не се оплаквам, но чувствам, че това е хлъзгав наклон - където представяш себе си на света по този начин и получаваш това внимание обратно", коментира звездата в подкаста "How To Fail With Elizabeth Day".

