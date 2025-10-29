АИКБ изненада Bloomberg TV Bulgaria с торта за 10-годишнината на бизнес телевизията

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поднесе специална изненада на екипа на Bloomberg TV Bulgaria. По повод 10-годишнината на първата бизнес телевизия у нас от АИКБ поднесоха вкусна торта. Жестът беше направен непосредствено преди участието на Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, в студиото при водещия Христо Николов.

Представителите на асоциацията поздравиха екипа за професионализма и значимия принос на медията към развитието на икономическата журналистика в България.

Екипът на Bloomberg TV Bulgaria благодари на АИКБ за вниманието и приятната изненада.

От старта си през 2015 г. Bloomberg TV Bulgaria се утвърди като първата и единствена бизнес телевизия в страната, която предоставя задълбочени анализи, експертни мнения и интервюта с водещи икономисти, предприемачи и представители на институциите.

Юбилейната кампания на медията преминава под мотото „Контекстът променя всичко“ – послание, което отразява мисията на Bloomberg TV Bulgaria да поставя всяка новина в по-широкия ѝ икономически, пазарен и социален контекст.