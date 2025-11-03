IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бъди LIVE с Dnes.bg: Спечели кинокомплект за филма "Хищникът: Опасна зона"

Печелившите ще бъдат изтеглени на 10 ноември

03.11.2025 | 09:30 ч. 0
Бъди LIVE с Dnes.bg: Спечели кинокомплект за филма "Хищникът: Опасна зона"

Емблематичният франчайз "Хищникът", който през 1987 г. предефинира жанра на фантастичния екшън и ни даде една от най-известните и обичани киноикони на попкултурата, се завръща на големия екран с "Хищникът: Опасна зона". 

Действието в новата лента се развива на отдалечена извънземна планета и следва млад Хищник, който е изгонен от клана си. Той намира неочакван съюзник в лицето на мистериозната Тиа (Ел Фанинг) и се отправя на опасна мисия в търсене на върховен противник – противник, който не може да бъде убит. Ще успее ли младият Хищник да се докаже като най-великия ловец?

„Хищникът: Опасна зона“ от 7 ноември в кината на 3D и IMAX 3D.

"Форум филм" и Dnes.bg дават възможност на двама от вас да спечелят по един брой кинокомплект, състоящ се от два кинобилета за филма и едно дует меню за филма "Хищникът: Опасна зона". 

Те ще бъдат изтеглени на томболен принцип сред всички, които са отговорили на въпроса и са се регистрирали. Играта ще продължи до 9 ноември, а на 10 ноември ще бъдат изтеглени и победителите.

Общите условия можете да видите тук.

Въпрос: 1 / 1

През 1987 г. е поставено началото на "Хищникът", кой е неговият режисьор?

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

хищникът: опасна зона форум филм
