Бъди LIVE с Dnes.bg: Спечели кинокомплект за филма "Хищникът: Опасна зона"

Емблематичният франчайз "Хищникът", който през 1987 г. предефинира жанра на фантастичния екшън и ни даде една от най-известните и обичани киноикони на попкултурата, се завръща на големия екран с "Хищникът: Опасна зона".

Действието в новата лента се развива на отдалечена извънземна планета и следва млад Хищник, който е изгонен от клана си. Той намира неочакван съюзник в лицето на мистериозната Тиа (Ел Фанинг) и се отправя на опасна мисия в търсене на върховен противник – противник, който не може да бъде убит. Ще успее ли младият Хищник да се докаже като най-великия ловец?

„Хищникът: Опасна зона“ от 7 ноември в кината на 3D и IMAX 3D.

