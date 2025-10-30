Най-хитовите костюми за Хелоуин 2025

Хелоуин е утре. На 31-ви октомври, петък, малки и големи ще отбележат страшния и вълшебен празник, като се маскират, сложат карнавален костюм, направят си смешен или страшен грим и т.н. Кои са най-хитовите костюми за Хелоуин тази година? Вижте тук.

Елфаба и Глинда от "Вълшебникът от Оз"

Това иконично дуо е перфектен вариант за сестри и най-добри приятелки. Но може и просто да изберете една от двете героини и да намерите неин костюм. Елфаба и Глинда добиха широка популярност още миналата година с излизането на първата част на "Wicked" (адаптация на "Вълшебникът от Оз") през ноември. А след по-малко от месец излиза и втората част. Ариана Гранде влиза в ролята на добрата вълшебница Глинда, а Елфаба е изиграна от Синтия Ериво. Така че - с розова рокля на вълшебница или съчетание на зелено и черно, като Елфаба, ще сте в тон с тенденциите.

Семейство Адамс/Уенсдей

Още едно предложение, вдъхновено от киното. Епизодите от втори сезон на "Уенсдей" (за семейство Адамс) излязоха през август/септември и отново предизвикаха фурор. Спокойно може цялото семейство да заложи на костюми, като на героите - Мортиша, Уенсдей, Гомес и др. Така сте едновременно зловещи, но и много модерни. Най-популярен е аутфитът на Уенсдей - черна рокля с бяла яка, блейзър, черна вратовръзка.

Лабубу

Едва ли сте изненадани. 2025 година определено минава под знака на Лабубу. Страшната, зловеща, но и симпатична играчка набра огромна популярност и краси чанти, дрехи, обувки, аксесоари, несесери, раници, шапки и т.н. Бъдете сигурни, че многото фенове на Лабубу ще опитат да влязат в ролята на героя на Хелоуин. Трябва ви плюшен костюм в любимия ви цвят Лабубу и ще сте наистина оригинални.

