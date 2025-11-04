IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Цензурираха "Боен клуб" в Русия, премахнаха всимки прегръдки между мъже

Онлайн киното "Amediateka" е променяло и други класики

04.11.2025 | 18:08 ч. 13
Онлайн киното "Amediateka" изряза или промени няколко сцени от филма "Боен клуб" на Дейвид Финчър от 1999 г. цензурирайки филма. Както отбеляза Верстка, цензурираните сцени включват моменти, изобразяващи взаимоотношения между мъже, както и препратки към самоубийство, кръвосмешение и полови органи.

По-конкретно, цензурираната версия пропуска сцената, в която главният герой прегръща мъж по време на час на група за подкрепа, като гласът зад кадър разказва репликата:

"Отиди там, сгуши се до гърдите му и плачи". Amediateka запази само репликата: "Там намерих облекчение".

Киното също така е изрязало сцена, в която героите на Едуард Нортън и Брад Пит се срещат в кухня, като глас зад кадър казва:

"Прекарахме по-голямата част от седмицата като перфектната семейна двойка".

Освен това, филмът размаза два пъти изображението на мъжки полов орган, името на група за подкрепа „за оцелели от кръвосмешение“ и премахна препратките от монолога на героинята на Хелена Бонъм Картър, че е погълнала хапчета и може да умре.

"Амедиатека" е цензурирала известни филми многократно. Например, киното е изрязало общо 46 минути ЛГБТ+ сюжети, препратки към аборти и употреба на наркотици от руската версия на "Живите мъртви".

