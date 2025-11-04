Шестима загинаха при катастрофа на спасителен хеликоптер на Филипините

Шестима души загинаха днес при разбиването на военен хеликоптер на Филипините. Хеликоптерът е бил на спасителна мисия, свързана с тайфуна "Калмаеги", връхлетял страната, предаде Ройтерс, като се позова на филипинските въоръжени сили.

Оттам добавиха, че издирвателните екипи са открили шест тела, за които се смята, че са на пилота и членовете на екипажа на хеликоптера "Бел" UH-1 "Ирокез" ("Хюи"), на остров Минданао.

Междувременно броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" в централната част на Филипините достигна тази вечер 40 души, съобщиха властите.

Тайфунът "Калмаеги", наричан от филипинците "Тино", отслабна, след като по-рано днес предизвика свлачища, но продължава да бушува над архипелага с ветрове със скорост 130 км/ч и пориви, достигащи 180 км/ч. Преди това стихията премина през островите Висаяс и се насочи към остров Палаван и Южнокитайско море.

Всички 40 жертви освен една са в централната провинция Себу, каза служителят от пресслужбата на провинциалните власти Айнхелис Оронг. Единствената жертва извън Себу е на съседния остров Бохол, съобщиха аварийно-спасителните служби.

Запитан за резкия скок в брой на жертвите, Оронг каза, че спасителните операции продължават и настоящите данни не са окончателни.

Десетки хиляди местни жители бяха евакуирани от островите Висаяс, както и от островите Лусон и Минданао, съобщиха властите. Тайфунът се очаква да се отдалечи от Филипините утре вечер или в четвъртък сутринта, пише БТА.