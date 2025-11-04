Краматорск, емблематичната жп спирка на фронтовата линия, е затворена за "неопределен период“

Ключов железопътен маршрут, емблематичен като място за срещи и отпътуване на украински войници и техните близки, е затворен за "неопределен период“ поради опасения за безопасността на фона на засилващите се руски удари по железопътната инфраструктура, съобщиха от Украинските железници (Укрзализница) пред Kyiv Independent.

Влаковете, които са се движели от Киев и Лвов до Краматорск, град в Донецка област, разположен на около 20 километра западно от фронтовата линия, вече ще имат крайна дестинация в град Хусаривка в Харковска област.

Железопътната гара Краматорск, последната спирка преди фронтовите линии в източна Украйна, стана известна като място, където хората са изпращали войници, отиващи на фронта, както и са поздравявали завръщащите се.

Според Украинските железници, Донецката регионална военна администрация предоставя автобуси за по-нататъшен превоз на пътници от Хусаривка до фронтовите градове Славянск и Краматорск.

"Продължаваме да работим, където е възможно от гледна точка на безопасността, и оценяваме вашето разбиране“, заявиха от Украинските железници.

Краматорск остава честа мишена за руските сили, които продължават офанзивата си в региона. Руски артилерийски и въздушни удари по селища в Донецка област се случват ежедневно, често водещи до жертви сред цивилното население.

Русия засили атаките срещу железопътната инфраструктура на Украйна с настъпването на есента, което доведе до увеличаване на закъсненията и отменянето на влакове.

Руските сили са извършили близо 300 атаки срещу инфраструктурата на Украинските железници (Укрзализница) от началото на август, заяви на 12 октомври вицепремиерът по възстановяването Алексий Кулеба.

От началото на пълномащабното нахлуване 221 железопътни работници са ранени, а 37 други са убити при изпълнение на служебните си задължения, съобщиха официални лица.

Има и няколко случая, в които Русия е атакувала пътнически влакове, което е довело до жертви сред цивилното население. Руски удар с дрон срещу железопътна гара в Сумска област на 4 октомври уби един човек и рани най-малко 30 други, включително три деца.