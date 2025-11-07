Пуснаха първия трейлър на филма за Майкъл Джексън, реакциите са смесени

Новият трейлър на биографичния филм за Майкъл Джексън предизвиква смесени реакции. Докато Джафар Джексън получи похвали, че прилича досущ на чичо си, мнозина се опасяват, че филмът ще прикрие някои от по-противоречивите аспекти от живота на „Краля на попа“.

„Знам, че чакахте това дълго време...“

Обявен за първи път преди две години, филмът ще се появи по кината на 24 април 2026 г. а в него участва племенника на Джексън, Джафар Джексън, Антоан Фукуа („Тренировъчен ден“, „Еквалайзерът“) режисира лентата, а Джон Логан („Гладиатор“, „Скайфол“) стои зад сценария.

Филмът излиза 17 години след смъртта на Джексън на 25 юни 2009 г., когато кралят на попа щеше са навърши 50-годишна възраст. Причината за смъртта му беше остра интоксикация с пропофол. Докато съдебният лекар на окръг Лос Анджелис постанови смъртта като убийство, лекарят на Джаксън, Конрад Мъри, по-късно беше осъден за непредумишлено убийство във връзка със смъртта на артиста.

Синопсисът гласи:

„Майкъл" разказва историята на живота на Майкъл Джексън отвъд музиката, проследявайки пътя му от откриването на изключителния му талант като лидер на Jackson Five до артиста визионер, чиято творческа амбиция подхранва неуморния стремеж да се превърне в най-големия артист в света. Акцентирайки както на живота му извън сцената, така и на някои от най-емблематичните изпълнения от ранната му солова кариера, филмът предоставя на публиката място на първия ред пред Майкъл Джексън, както никога досега. Тук започва неговата история.“

Ето трейлъра:

Реакциите обаче са смесени.

Много хора са развълнувани, а Джафар Джексън получи много похвали, че изглежда точно като чичо си. Други обаче споделиха опасенията си, че биографичният филм ще пропусне някои от по-противоречивите елементи от живота на Джексън.

Всъщност имаше спекулации относно тона и темите на филма – по-специално дали Майкъл ще бъде "по-бяла" версия от типа „Не беше ли емблематичен?“, която видя толкова много биографични филми да се провалят, когато става въпрос за истинско справяне със сложността на живота. Не е ясно дали филмът ще засегне някой от противоречията, които срещнаха „Краля на попа“ по-късно в живота.

If you grew up with the music of Michael Jackson, it’s almost impossible to watch this trailer and not get goosebumps. This movie is going to make so much money. #MichaelJackson #Michael https://t.co/UCYeKofp0A — Scott Menzel (@ScottDMenzel) November 6, 2025

Дан Рийд, режисьорът на документалния филм „Leaving Neverland“, който документира твърденията за сексуално насилие срещу Майкъл Джексън, преди това критикува създаването на този биографичен филм, казвайки, че той „ще прослави човек, който е изнасилвал деца“.

This is all alleged of course, but seeing as how MICHAEL apparently had portrayed one of his accusers as a vengeful villain, I have no interest in that movie whatsoever. Even with the reshoots, this project has horrific vibes behind it. — James Preston Poole (@JamesPPoole) November 6, 2025

„В епоха, когато пълно възмущение съпътства всичко, което мирише на делегитимация или безчувственост към уязвима група, това се равнява на оглушителна тишина“, написа той в The Guardian през 2023 г. „Никой не говори за „отмяна“ на този филм, който ще прослави човек, който е изнасилвал деца. Пълната липса на възмущение, съпътстващо обявяването на този филм, ни казва, че съблазняването на Джаксън е все още жива сила, действаща отвъд гроба."

I was so excited for this movie at first, but knowing what I know now… Michael was a predator, and anyone saying otherwise just doesn’t know the facts. I can’t watch them try to gloss over or lie about what he did to those little boys https://t.co/eBW6x4Oh60 — GAYONCÉ 🎠 (@nobianotnovia) November 6, 2025

Съдейки по синопсиса, филмът наистина изглежда фокусиран върху славните дни на Джексън.

Имаше и много спекулации, че биографичният филм ще бъде разделен на две.

Адам Фогелсън, председател на Lionsgate’s Motion Picture Groups, говори за потенциалното разделяне по време на тримесечен разговор с анализатори за приходите, според The ​​Hollywood Reporter.

„Въпреки че все още не сме готови да потвърдим плановете за втори филм, мога да ви кажа, че творческият екип работи усилено, за да се увери, че сме в състояние да представим повече за Майкъл скоро след като пуснем първия филм“, каза Фогелсън.

Надеждата е, че "Майкъл" ще бъде глобален гигант като „Бохемска рапсодия“ преди него, който спечели над 900 милиона долара по целия свят.