6 упражнения за здрави колене

С тях ще избегнете и болката в ставите

11.11.2025 | 21:50 ч. 1
Снимка: Istock

Когато става въпрос за укрепване на тялото, основните мускулни групи – задните бедрени мускули, квадрицепсите, гърдите и коремните мускули – може би първо ще ви дойдат наум. Но ако не включвате редовно движения в тренировъчната си рутина, фокусирани върху укрепването на коленете, пропускате както комфорта, така и ползите. 

Коляното е най-сложната става в човешкото тяло. От анатомията си до функционалността, издръжливостта и крехкостта си, коляното е шедьовър – такъв, който, когато се укрепва правилно, може да ви помогне да постигнете почти всяка фитнес цел, която си поставите. 

Освен това, всички ние (най-често несъзнателно) използваме коленете си, за да се справим с ежедневните движения, което прави укрепването им изключително важно. 

Здравите колене ви позволяват да функционирате по-добре в ежедневието, както и да се представяте по-добре в спортни и фитнес дейности. Силните колене също така поддържат идеалната ви форма по време на упражнения, което е ключово за намаляване на риска от контузии.

Въпреки това, коляното е става, а не мускул, което означава, че технически не можете да го укрепите. Това, което можете да направите, е да укрепите околните мускули, което помага за стабилизиране на ставите. Тези мускули включват квадрицепсите, задните бедрени мускули и адукторите (които са мускулите на вътрешното бедро).

Източник: Tialoto.bg

