7 цвята за коса от 90-те, които са актуални и днес

През 90-те години много готини прически заеха централно място – от шикозни бобове до закачливи вдигнати прически с шноли тип пеперуда. Но нека не забравяме – цветовете в косите също бяха толкова вълнуващи. Тогава видяхме знаменитостите да експериментират с нюанси по креативни начини, изпробвайки всичко – от огненочервени кичури до обемни райета.

Днешните известни личности видимо се вдъхновяват от миналото и отново извеждат тези изразителни идеи за боядисване на косата на преден план. По-долу сме събрали от най-популярните тенденции в цветовете от 90-те и техните съвременни препратки.

Ярко русо

Яркорусото остана един от най-популярните нюанси през 90-те години. Платиненият оттенък има дух на дива, вероятно поради високите си изисквания за поддръжка. Необходими са редовни корекции на корените, за да се поддържа този вид, и може да са необходими няколко посещения в салона, за да се постигне идеалният яркорус нюанс. Тези с естествена кестенява коса като Памела Андерсън ще се справят лесно, но търпението е ключово, ако имате черна или тъмнокафява коса като Бионсе. И двата случая резултатите са достойни за възхищение. Използването на лилав шампоан ще поддържа русия цвят хубав и ярък.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg