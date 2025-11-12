"От местопрестъплението: Маями": Ева Лару и дъщеря ѝ били преследвани цели 12 г.

Холивудската мечта на Ева Лару сякаш се превръщала в реалност. Вече позната на публиката от класическата сапунка „Всички мои деца“ (“All My Children“) през 90-те и 2000-те, актрисата достигнала върха на славата си, когато през 2006 г. се присъединила към актьорския състав на „От местопрестъплението: Маями“ (“CSI: Miami“).

През този сезон хитовият сериал бил сред десетте най-гледани телевизионни продукции в САЩ. Но работата, която изглеждала като сбъдната мечта, скоро се превърнала в кошмар, когато Лару започнала да получава смущаващи писма от анонимен „фен“.

"Моят кошмарен преследвач"

Изпращани до актрисата чрез нейния мениджър и пиар агент, писмата били ужасяващо графични – пълни със заплахи за изнасилване, мъчения и убийство, подписани с името „Фреди Крюгер“ – като злодея от филмите „Кошмари на Елм Стрийт“ (“A Nightmare on Elm Street“).

В началото Ева, тогава 40-годишна самотна майка, живееща в Лос Анджелис с петгодишната си дъщеря Кая, решила, че може би става дума за някаква болна шега. Но когато в рамките на седмица пристигнали още три писма със същия почерк, станало ясно, че тя има преследвач.

„Ще внуша страх във всяка част от живота ти“, гласяло едно от писмата.

И той спазил думата си. Заплахите ставали все по-зловещи, докато мишена не станала и малката ѝ дъщеря.

„Това бяха най-омерзителните, най-ужасяващи, най-болезнени заплахи, които можеш да си представиш. А после започна да ги отправя към детето ми“, спомня си Лару, цитирана от People.

За да я защити, актрисата инсталирала камери за наблюдение в дома им. Но не знаела, че ще минат повече от десет години, преди властите най-накрая да заловят извършителя – през 2019 година.

През това време майка и дъщеря се местили три пъти, но преследвачът успявал да ги открие всеки път. Лару избягвала да чете писмата, а Кая години наред дори не знаела, че ги получават.

Днес двете преживяват всичко отново, разказвайки историята си в документалната поредица „Моят кошмарен преследвач: Историята на Ева Лару“ (“My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story“), чиято премиера е на 13 ноември в Paramount+.

„Мама беше скрила толкова много от мен, че не знаех почти нищо. Беше като да го преживея отново и едновременно – за първи път“, казва 23-годишната Кая за снимките на поредицата.

Родена в Калифорния, Лару започнала като модел, преди да получи пробива си през 1993 г., когато била избрана за ролята на д-р Мария Сантос във „Всички мои деца“.

Там се запознала с актьора Джон Калахан – нейния екранен съпруг и по-късно и в живота. Двамата имали една дъщеря – Кая, преди да се разведат през 2005 година.

Първите писма от "Фреди Крюгер“ пристигнали през 2007 г. и първоначално били адресирани не до дома ѝ. Но един ден Ева отворила пощенската си кутия и видяла плик с познатия почерк.

„Най-накрая те намерих“, пишело вътре.

Като сцена от филм на ужасите

Ужасът ескалирал през 2019 г., когато Кая, вече 17-годишна и наясно с писмата, била извикана от час в училището си.

Рецепционистката ѝ казала, че баща ѝ се обадил и ще дойде да я вземе. Кая веднага писала на майка си, която пък позвънила на бившия си съпруг — и той отговорил, че дори не е в Лос Анджелис. Тогава всичко станало ясно: преследвачът знаел къде учи момичето и се представял за баща ѝ. На секундата Ева хукнала към училището.

„И до днес това ми звучи като сцена от филм на ужасите“, казва тя.

Малко след това ДНК, открита върху едно от писмата, довела до пробив в разследването — 61-годишният Джеймс Дейвид Роджърс от Охайо бил арестуван. През 2022 г. той се признал за виновен по федерални обвинения в преследване и получил присъда от 40 месеца затвор.

„Чувството беше като да си поемеш въздух отново. За пръв път от години можех да живея нормално“, казва Кая.

Днес Лару споделя, че участието ѝ в документалната поредица има една цел — да се застъпи за по-силни закони, които да защитават жертвите на преследване.

„Не са само известните хора — всички можем да бъдем уязвими чрез социалните мрежи. Искаме да вдъхнем надежда на всеки, който е преследван", казва тя.