Светлана Василева пак в драма: Счупи страничното огледало на новия си, биел я

Светлана Василева счупи огледалото на колата на новото си гадже на паркинг в София, а след това се оплака че е била бита.

Случката се разиграла пред голям магазин на околовръстното в столицата.

Гущерова излязла от автомобила и ритналa огледалото, което паднало. След това се оплакала, че мъжът я ударил. Той подал сигнал в полицията за скандала. Униформени отишли на място, а свидетели описаха сцената като цирк, пише „24 часа“.

Свързани статии Светлана Василева с признание: Нейни приятелки спали с мъжа й ВИДЕО

Случаят тепърва ще се изяснява. За момента няма задържани.

Василева е бивша Мис Плеймейт. Тя е известна с бурния си брак с милионерския син Християн Гущеров от когото има четири деца. Двамата често си викаха полиция след поредния скандал.