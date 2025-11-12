IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Светлана Василева пак в драма: Счупи страничното огледало на новия си, биел я

Свидетели описват сцената като цирк

12.11.2025 | 13:16 ч. 20
Снимки: Instagram

Светлана Василева счупи огледалото на колата на новото си гадже на паркинг в София, а след това се оплака че е била бита.

Случката се разиграла пред голям магазин на околовръстното в столицата.

Гущерова излязла от автомобила и ритналa огледалото, което паднало. След това се оплакала, че мъжът я ударил. Той подал сигнал в полицията за скандала. Униформени отишли на място, а свидетели описаха сцената като цирк, пише „24 часа“.

Случаят тепърва ще се изяснява. За момента няма задържани.

Василева е бивша Мис Плеймейт. Тя е известна с бурния си брак с милионерския син Християн Гущеров от когото има четири деца. Двамата често си викаха полиция след поредния скандал.

