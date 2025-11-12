На сватбата с охрана за $8 милиона: Кои ще са шаферките на Тейлър Суифт?

Тейлър Суифт се е хвърлила с главата напред в сватбената еуфория, докато планира бляскавата си церемония с футболната звезда Травис Келси, насрочена за следващото лято. Според източник на The U.S. Sun, поп иконата вече е избрала част от най-близките си приятелки, които ще застанат до нея в най-важния ден от живота ѝ — и списъкът включва две от най-големите имена в Холивуд.

Кои влизат в списъка с шаферки на Тейлър Суифт?

Изпълнителката вече започнала да събира своята мечтан сватбен антураж, а сред тях е нейната дългогодишна приятелка Джиджи Хадид. Двете обсъдили плановете по време на вечеря в Ню Йорк по-рано тази седмица.

Според източника, 30-годишната Джиджи била „възхитена и напълно изненадана“ от поканата, но я приела веднага и с огромна радост.

Освен това, друга близка до Тейлър приятелка и колежка — Селена Гомес — също ще бъде част от сватбената линия.

Къде ще се състои сватбата на Суифт и Келси?

Двамата все още не са обявили официално мястото на церемонията, но плановете вече се движат с пълна сила. Източници споделят, че Тейлър и Травис разглеждат няколко възможности както в САЩ, така и в Европа — включително Италия, която има специално място в сърцата им.

Как се подготвя Тейлър Суифт за големия ден?

За да си осигурят спокойствие и дискретност, двойката е готова да похарчи колосалните 8 милиона долара само за охрана, разкри The U.S. Sun.

Източникът добавя, че певицата лично подбира шаферките си и държи да им съобщи новината лице в лице.

„Тейлър иска да започне целия сватбен процес по този начин – като събере приятелките си и ги направи част от подготовката, празненствата и цялото приключение. Иска всичко да бъде забавно и незабравимо за всички – с партита, пътувания и много време, прекарано заедно преди големия ден“, казва източникът.

Тейлър също така се обръща към Селена Гомес за съвети, след като Гомес се омъжи за продуцента Бени Бланко по-рано тази година. Певицата иска насоки за храната, цветята и организацията, за да направи своята сватба перфектна до последния детайл, пише The Economic Times.

Наскоро Суифт бе забелязана да вечеря с Джиджи Хадид в Манхатън, но като цяло избягва публични изяви, заради засилените мерки за сигурност и продължаващите проблеми с преследвачи.

Звездата дори пропусна няколко мача на Келси с Kansas City Chiefs, докато отборът се бори за нова победа в Супербоул.

Е, на това ще му се казва "сватба за милиони"...