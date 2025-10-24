IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кейт и Уилям ще са поканени на сватбата на Тейлър Суифт

Певицата и принцът са близки

24.10.2025 | 18:53 ч. 2
Снимка: Getty Images

Тейлър Суифт скоро се сгоди и вече много фенове се чудят кога точно ще е сватбата ѝ, бляскава ли ще е и кои ще са гостите.
Оказва се, че 35-годишната певица май ще покани кралски особи на сватбата си с Травис Келси.

Според източник на "Fox News Digital", Тейлър иска да покани принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън, когато се омъжва.
Това се дължи на "доброто ѝ приятелство с Уилям".

Двамата се запознали преди около 12 години и са останали близки чрез "лични писма, вдъхновяващи картички и добри пожелания за принцеса Катрин по време на трудната ѝ година".

"Сега Тейлър планира сватбата на сватбите, но това я прави уникална. Тя иска да използва сватбата не само като празник на любовта, но и също, за да благодари на хората, които бяха с нея по пътя ѝ до този момент и това ще включва всякакви видове хора с всякакъв вид бекграунд", обяснява още източникът.

Още за плановете и отношенията четете в teenproblem.net

