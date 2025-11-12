Ейса Гонсалес постна разголени снимки от ваканцията им с Гришо

Григор Димитров и Ейса Гонсалес отново удивиха феновете с романтични снимки в профилите си в Instagram.

Преди няколко дни стана ясно, че 35-годишната мексиканска актриса и певица и 34-годишният български тенисист се наслаждават на екзотична ваканция в Коста Рика. Сега и двамата споделиха много кадри от нея в социалната мрежа.

Определено Ейса очарова феновете с визията си и показа своя сексапил.

Първо виждаме как тя плува в инфинити басейн на фона на красив залез. После двамата с Григор позират на фона на водопад и са по бански. Има и клип, на който мексиканката плува във водопада.

Тя позира и за селфи в огледалото, като е по горнище на бански в сиво-синьо, шапка и черно парео. Феновете са впечатлени от фигурата ѝ.

Снимала е и Гришо на лодка.

По-нататък Гонсалес позира по цял бански в черно и бяло във водата. Тя отново омайва със стройното си тяло. Има и снимки на красиви гледки. Ейса и Григор позират в гръб на брега и лъха романтика.

Личи си, че двамата споделят общи хобита и много се забавляват.

Нашият тенисист пък първо е качил снимка от тенис корта, на която е без горнище и впечатлява с формата си.

Той позира и сред палми, в лодка, край инфинити басейн.

Гришо е показал как Ейса плува във водите на водопада и как двамата си правят селфи там.

Качил е и снимка на мексиканката, която е по син бански на лодка и определено разпалва страстите.

От клипове виждаме, че влюбените са се насладали на полет с хеликоптер, както и на спускане с въжен тролей в пещера.

